No mundo, 1,77 milhão se recuperaram da covid-19; 300 mil já morreram

O número de mortes por covid-19 confirmadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) chegou neste sábado a 302.059, enquanto o número total de infecções é de 4,42 milhões. As informações são do órgão sediado em Genebra, na Suíça.

Os novos casos diários seguem estáveis há mais de um mês — com cerca de 80 mil infecções por dia — enquanto o número de óbitos, embora com muitos altos e baixos, parece estar em declínio, com aproximadamente 4 mil por dia. Há um mês esse número era o dobro.

O continente americano consolidou-se como a região mais afetada, com 1,9 milhão de infecções, seguido pela Europa (1,84 milhão) e Oriente Médio (315 mil).

Os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Espanha, Itália e Brasil permanecem como os territórios com mais infecções no mundo, enquanto a Índia, na nona posição com 85 mil casos, ultrapassou os 84 mil da China, a origem do coronavírus.

As estatísticas dos serviços nacionais de saúde indicam que 1,77 milhão de afetados pela covid-19 já se recuperaram da doença, enquanto 44 mil pacientes, um número em declínio muito lento e representando 2% dos casos ativos, permanecem em estado grave ou crítico.

*Com informações da EFE