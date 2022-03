Noruega vai reforçar presença militar perto da fronteira russa

País vai desbloquear 3 bilhões de coroas adicionais para intensificar o treinamento dos soldados da ativa e da reserva

Reprodução/Facebook/Odd Roger Enoksen Odd Roger Enoksen disse que Rússia se tornou mais perigoso e mais imprevisível



O governo norueguês informou nesta sexta-feira, 18, que vai reforçar as tropas na fronteira com a Rússia. “Ainda que um ataque russo à Noruega seja improvável, temos que estar conscientes de que temos um vizinho ao leste que se tornou mais perigoso e mais imprevisível”, justificou o ministro da Defesa, Odd Roger Enoksen, em uma coletiva de imprensa. A Noruega informou que vai desbloquear 3 bilhões de coroas adicionais para aumentar a presença militar da Marinha ao norte, intensificar o treinamento dos soldados da ativa e da reserva, aumentar o armazenamento de munição, combustíveis e outros materiais estratégicos. Os recursos também vão ser utilizados para melhorar a capacidade de acolhida de tropas aliadas e reforçar a ciberdefesa e o serviço da inteligência. A Noruega é considerada a guardiã das fronteiras setentrionais da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) na Europa, pois compartilha 196 quilômetros de fronteira terrestre com a Rússia no Ártico, assim como a imensa fronteira marítima no mar de Barents.