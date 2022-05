Nos EUA, mulher é acusada de matar e abandonar dois recém-nascidos

Jennifer Motta, de 50 anos, foi presa 19 anos após o caso e confessou seu envolvimento

Reprodução/ Cadeia do Condado de Goodhue Jennifer Matter, de 50 anos, confessou à polícia de Minnesota



Uma mulher de Minnesota, nos Estados Unidos, foi presa e acusada pela morte de seu recém-nascido, abandonado no lago Pepin há quase 20 anos, e de outro bebê que também foi encontrado no rio Mississippi anos antes. As autoridades revelaram o caso nesta segunda-feira, 09. Jennifer Matter, de 50 anos, foi acusada de assassinato em segundo grau pela morte de um menino em 2003. O cordão umbilical estava enrolado em seu corpo, segundo a denúncia. Na investigação, Matter revelou que abandonou outro recém-nascido, uma menina, em 1999. A fiança foi estabelecida nesta terça-feira, 10, em US$ 1,5 milhão (R$ 7,70 milhões, aproximadamente). As autoridades informaram que evidências de DNA ligaram os dois bebês a Matter.