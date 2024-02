‘Nós venceremos, no melhor dia das nossas vidas’, diz Zelensky em discurso que marca dois anos da guerra

Presidente da Ucrânia promete vitória contra a Rússia e fala em ‘paz justa’; Reino Unido anuncia pacote de 245 milhões de libras para estimular a produção de armas ucraniana

EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE O discurso de Zelensky aconteceu ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen



O presidente Volodymyr Zelensky prometeu que a Ucrânia vencerá as tropas russas, apesar dos avanços recentes das tropas de Moscou e da redução do apoio ocidental. A declaração feita neste sábado, 24, foi feita em discurso que marca dois anos da guerra contra a Rússia. “Nós estamos lutando por isto durante 730 dias de nossas vidas. E nós venceremos, no melhor dia das nossas vidas”, afirmou Zelensky em um evento ao ar livre no aeroporto de Gostomel, perto de Kiev.”Qualquer pessoa normal deseja que a guerra termine. Mas ninguém permitirá o fim da Ucrânia”, declarou Zelensky, antes de enfatizar que a disputa deve terminar “em nossos termos” e com uma paz “justa”.

O discurso de Zelensky aconteceu ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e dos primeiros-ministros do Canadá, Itália e Bélgica, Justin Trudeau, Giorgia Meloni e Alexander de Croo respectivamente, que visitam Kiev em apoio ao país pelos dois anos do conflito. A presença de vários líderes ocidentais na capital ucraniana, no entanto, não modifica a realidade. A ajuda dos Estados Unidos está bloqueada pelos opositores republicanos do presidente, Joe Biden, e a assistência da União Europeia enfrenta atrasos. Por sua vez, o Reino Unido anunciou neste sábado, 24, um pacote de 245 milhões de libras (R$1,54 bilhão) a Kiev para estimular a produção de armas e mais 8,5 milhões de libras (R$ 53,8 milhões) de ajuda humanitária.

