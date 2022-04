Nova ‘Dama da Morte’? Conheça a atiradora que está sendo aclamada na Ucrânia

Charcoal entrou para o exército querendo impressionar o irmão mais novo e hoje é vista como uma heroína pelos ucranianos

Reprodução/Facebook/@ВМСЗСУкраїни Charcoal está sendo vista como heroína pelos ucranianos



Uma atiradora tem chamado atenção das pessoas na Ucrânia, seja de soldados ou da população, e até recebeu o apelido de nova ‘Dama da Morte’. A jovem que não teve seu nome revelado, atende pelo codinome de Charcoal, que significa carvão, e passou a ser tratada como heroína. De acordo com uma publicação realizada pelo exército ucraniano no Facebook, a moça se juntou à tropa porque queria que seu irmão mais novo, que também é soldado, tivesse orgulho dela. “Em 2017 realizei tarefas de combate no leste da Ucrânia”, declarou Charcoal. Até janeiro deste ano, ela estava sem contrato e tinha optado por fazer uma pausa na profissão, entretanto, com a invasão à Ucrânia no dia 24 de fevereiro, a atiradora voltou ao Corpo de Fuzileiros Navais para defender o seu país. “Certamente venceremos. Vou ficar de pé até o último! Ainda bem que alguns dos nossos abriram os olhos e agora entendem quem é quem!”, declarou. A origem do apelido tem a ver com uma outra atiradora que se destacou durante a Segunda Guerra Mundial. Lyudmila Pavlichenko atuo pelo Exército Vermelho soviético e matou cerca de 300 soldados nazistas. Em relação a Charcoal, não foi informado sobre o seu desempenho e quantos pessoas ela já teria atingido.