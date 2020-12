Nova variante da Covid-19 é encontrada em regiões da Itália

O governo italiano realizou testes em várias pessoas nas regiões de Vêneto, Campânia, Marche e Apúlia; até o momento, três casos foram confirmados em Vêneto

Após testes, Itália também encontra a nova cepa do coronavírus



A variante da Covid-19 detectada no Reino Unido foi localizada em testes realizados nos últimos dias em várias pessoas nas regiões de Vêneto, Campânia, Marche e Apúlia, na Itália, conforme anunciado pelas autoridades. Até o momento, três casos foram registrados em Vêneto, localizado no nordeste da Itália, conforme anunciado pelo governador da região, Luca Zaia, durante entrevista coletiva organizada na sede da Proteção Civil de Marghera.

Os primeiros resultados de um estudo foram relatados por Antonia Ricci, diretora-geral do Instituto Zooprofilático de Veneza, que explicou que nos últimos dias foram analisadas mais amostras de cinco pacientes que tiveram contato com a Grã-Bretanha e em dois casos a chamada variante inglesa foi encontrada nas províncias de Vicenza e Treviso. Além disso, o Instituto Telethon de Genética e Medicina de Pozzuoli, na região sul da Campânia, também detectou seis casos da variante inglesa em testes recentemente realizados no aeroporto de Capodichino em pessoas que chegaram do Reino Unido.

No resto das amostras analisadas, foram identificados um total de oito variantes diferentes, todas pertencentes ao “tipo B”, muito difundido na Europa. Também nos dias 21 e 22 deste mês, o Instituto Zooprofilático Experimental de Apúlia e Basilicata recebeu os testes de duas pacientes da Apúlia, provenientes do Reino Unido, com resultado positivo para Covid-19. No Lácio também foi detectado o caso de uma pessoa portadora da variante inglesa do vírus, que esteve recentemente no Reino Unido. A Itália permitiu o retorno de italianos residentes no país somente após a realização de um teste RT-PCR antes de sua entrada e aplicação da quarentena.

