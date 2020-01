Prefeito de Nova York diz que cidade está em alerta para possíveis ataques

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, afirmou nesta sexta-feira (3) que está em contato constante com as autoridades da polícia local, para proteger pontos chaves da cidade, em meio a tensão com o Irã, e a possível represália por ataque realizado pelos Estados Unidos, que matou o líder militar do país Qassem Soleimani.

“Deveremos ficar atentos diante dessa ameaça por um longo período”, afirmou De Blasio, por meio do Twitter. Antes, ele criticou o presidente Donald Trump e disse que o governo americano declarou guerra contra o Irã sem consultar o Congresso. “O povo americano não teve voz nesse assunto.”

Have spoken with Commissioner Shea + Dep Commissioner Miller about immediate steps NYPD will take to protect key NYC locations from any attempt by Iran or its terrorist allies to retaliate against America. We will have to be vigilant against this threat for a long time to come.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) January 3, 2020