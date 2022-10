Nova York declara estado de emergência após chegada de milhares de imigrantes

Estrangeiros estão entrando pelas fronteiras do Sul dos Estados Unidos; desde abril, 19 mil pessoas chegaram à maior cidade do país

Pixabay/Jo Wiggijo Preço do aluguel em Nova York subiu 20,4%, de acordo com o portal imobiliário StreetEasy.com



O prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams, declarou estado de emergência na maior cidade dos Estados Unidos nesta sexta-feira, 7. A ação seria uma resposta ao milhares de imigrantes que chegaram à cidade nos últimos meses vindo da fronteira sul do país e que estão sobrecarregando o sistema de abrigos da metrópole. O governo local prevê um gasto de US$ 1 bilhão para administrar o fluxo dos requerentes de asilo. Mais de 17 mil imigrantes chegaram até a Nova York desde abril. Segundo Adams, desde o início de setembro, tem ido registrada uma média de cinco a seis ônibus diários, sendo que na quinta-feira, 6, foram nove. “Embora nossa compaixão seja ilimitada, nossos recursos não são”, disse Adams, que pediu apoio ao governo: “”Estamos à beira de um precipício”. Com o estado de emergência declarado, as agências locais terão mais rapidez para coordenar respostas à situação.