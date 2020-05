Governador de NY anuncia 1ª fase de reabertura da capital do estado

EFE/EPA/JUSTIN LANE Número de mortes ontem foi de 105, e o de novos casos, 335



O governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou nesta terça-feira (19) que a área que engloba Albany — capital do estado — bem como as cidades vizinhas iniciarão amanhã a primeira fase de reabertura econômica. Apenas a região metropolitana de Nova York e as cidades limítrofes Long Island e Mid Hudson permanecerão fechadas.

Entre os setores e estabelecimentos que terão permissão para reabrir amanhã estão o comércio atacadista, floriculturas e lojas de roupas, móveis e artigos esportivos, embora com restrições ao público, para evitar aglomerações.

Em entrevista coletiva de atualização sobre a pandemia da Covid-19, Cuomo afirmou que o número de mortes no estado ontem foi de 105, um a menos que no dia anterior. Já o de novos casos foi de 335, abaixo dos 373 registrados no domingo e em patamar semelhante ao do dia 20 de março, antes do auge da pandemia.

O estado de Nova York é o epicentro da pandemia nos Estados Unidos, com 28.339 mortes.

Na entrevista, Cuomo pediu ao presidente Donald Trump para que seja “tão inteligente quanto as pessoas que o elegeram” para implementar programas de liquidez para empresas.

“Aprendemos da pior maneira em 2008 (referindo-se à crise econômica mundial daquele ano) o que foi preciso para dar milhões de dólares públicos a empresas e bancos fora de controle para estabilizar a economia após o escândalo das hipotecas”, lembrou Cuomo.

Cidade de Nova York vai reabrir em junho

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, também divulgou hoje dados sobre a Covid-19 na cidade. Ele anunciou aumento nos números de novas internações hospitalares, inclusive em unidades de terapia intensiva, mas manteve a previsão de reabertura de algumas atividades econômicas na primeira quinzena de junho.

Além disso, de Blasio afirmou que a atual semana é a última do ano letivo local e apresentou um programa educacional de verão para crianças e adolescentes que não progrediram academicamente o suficiente para passar para a próxima série, um número que, no caso dos jovens da 3ª à 8ª séries, aumentou consideravelmente, de cerca de 15 mil alunos no ano passado para quase 70 mil.

* Com EFE