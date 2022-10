Nova Zelândia dá início às votações para eleições brasileiras de 2022

Estão aptos para votar no país cerca de 686 eleitores brasileiros; votação é apenas para Presidente da República

MOURÃO PANDA/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Os votos são apenas para o cargo de presidente e serão computados e enviados para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)



Brasileiros que estão na Nova Zelândia já podem votar para as eleições de 2022. A 16 horas a frente do fuso horário brasileiro, o país abriu as votações às 8h de domingo no horário local, o que corresponde às 16h deste sábado, 1, no Brasil. O processo de votação no exterior segue o horário de cada país. Por conta disso, os 686 eleitores brasileiros que estão na Nova Zelândia poderão votar até 1h de domingo no Brasil, horário que corresponde 17h do domingo em Wellington, capital da Nova Zelândia. Os votos são apenas para o cargo de presidente e serão computados e enviados para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para serem somados com os da votação realizada em solo brasileiro. O mesmo ocorrem em outros países com urnas brasileiras.

O número de brasileiros aptos a votar no exterior para as eleições de 2022 cresceu 39,21% em comparação com o pleito de 2018. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estão registrados no cadastro eleitoral 697 mil eleitores, que poderão votar para presidente da República e vice, única modalidade de votação para quem está fora do país. Já em 2018 havia 500 mil eleitores nesta situação. O atual dado também é maior (96,81%) em relação às eleições de 2014, quando 354.184 eleitores estavam aptos a votar no exterior. Dos atuais 697 mil eleitores, 59% são homens. Sobre à escolaridade, 42% (292,7 mil) têm curso superior completo. Em relação à faixa etária, 14,41% (100,4 mil) do eleitorado no exterior têm entre 40 a 44 anos. O prazo para pedir para votar no exterior foi encerrado em maio.