Novo ataque a tiros deixa oito mortos e dez feridos na Sérvia

Criminoso atirou com uma arma automática de um veículo em movimento contra um grupo de pessoas

OLIVER BUNIC / AFP Policiais escoltam estudante que matou na quarta-feira, 3, oito alunos e um segurança em uma escola de Belgrado



Um novo ataque a tiros na Sérvia deixou oito pessoas mortas e dez feridas na noite desta quinta-feira, 4. De acordo com autoridades, o caso ocorreu perto de Mladenovac, que fica a cerca de 60 quilômetros de Belgrado, capital do país, onde na quarta-feira, 3, um estudante menor de idade matou oito alunos e um segurança em uma escola. Desta vez, o agressor atirou com uma arma automática de um veículo em movimento contra um grupo de pessoas. Na sequência, o criminoso fugiu. A polícia faz buscas na região para tentar localizá-lo. Equipes médicas se deslocaram para o local. Na quarta-feira, 3, o caso do estudante que matou oito alunos e um segurança em uma escola de Belgrado chocou o país, onde os ataques a tiros em escolas são raros. As autoridades também informaram que outros seis estudantes e uma professora ficaram feridos. Em abril, um morador da região de Mladenovac matou a tiros 13 familiares e vizinhos.