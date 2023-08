Novo ataque de drones causa danos em bairro comercial de Moscou

Autoridades russas também informaram que neutralizaram ofensiva contra navios de patrulha no Mar Negro;

REUTERS/Maxim Shemetov Apesar dos danos, o Ministério da Defesa informou que outros drones foram derrubados pelas defesas russas



O governo da Rússia informou que um ataque de drones em Moscou atingiu um edifício em um bairro comercial da capital. A informação foi divulgada pelas autoridades russas nesta terça-feira, 1º. Segundo o Ministério da Defesa, um drone foi neutralizado e caiu sem deixar vítimas. “Um atingiu a mesma torre que foi alvo no fim de semana. A fachada na altura do 21º ficou danificada, as janelas quebraram em uma área de 150 metros quadrados”, informou Sergei Soyanin, prefeito de Moscou, no Telegram. Os ataques ao território russo foram intensificados pela Ucrânia nas últimas semanas, apostando em veículos não tripulados como principal arma. Além disso, as tropas ucranianas travam uma contraofensiva em cidades do leste e do sul de seu território que atualmente estão sob controle da Rússia. O Ministério da Defesa classificou o ato como “terrorista”. O ministério disse ainda que outros dois drones foram destruídos nos distritos de Odintsóvo e Naro-Fominsk, na região de Moscou. Após os ataques, Aeroporto Internacional Vnukovo de Moscou foi fechado temporariamente, segundo a agência estatal TASS. Além do ataque a Moscou, o Exército informou que impediu um ataque de três drones contra navios de patrulha no Mar Negro ao longo da noite, dizendo que os três equipamentos foram destruídos.

*Com informações da AFP