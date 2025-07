Novo navio com ajuda humanitária para Gaza parte da Itália

Embarcação nomeada ‘Handala’ busca levar solidariedade humana e internacional à população palestina no enclave, após 21 meses de guerra com Israel

Foto de Giovanni ISOLINO / AFP Membros da tripulação do barco "Handala", da Flotilha da Liberdade, prestes a embarcar para Gaza, no porto de Siracusa, na Sicília



Um novo barco da Coalizão Flotilha da Liberdade partiu da Sicília neste domingo (13) para Gaza, com ativistas pró-palestinos e ajuda humanitária a bordo, informou a AFP, um mês após Israel ter interceptado uma embarcação anterior. O Handala, embarcação pertencente a este movimento internacional não violento de solidariedade aos palestinos, deixou o porto de Siracusa pouco depois das 12h00, horário local (07h00 de Brasília), com cerca de 15 ativistas.

Seu objetivo é chegar à Faixa de Gaza, mergulhada em uma situação humanitária crítica após 21 meses de guerra com Israel. Dezenas de pessoas, algumas carregando bandeiras palestinas e lenços tradicionais, reuniram-se no porto para comemorar a partida do barco, aos gritos de “Palestina livre”, observou a AFPTV.

Este antigo navio de pesca norueguês, carregado com suprimentos médicos, alimentos, equipamentos para crianças e medicamentos, navegará por uma semana pelo Mar Mediterrâneo, percorrendo cerca de 1.800 km até a costa de Gaza. A expedição, financiada por campanhas de arrecadação de fundos, tem como objetivo “levar solidariedade humana e internacional à população palestina de Gaza”, disse Claude Léostic, coordenador da organização na França, à AFP no sábado.

