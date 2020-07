Novo surto de Ebola já matou 20 pessoas na República Democrática do Congo, diz OMS

Desde 1º de junho, o país registrou 49 casos da doença; esta é a 11ª epidemia do vírus na RDC

EFE A República Democrática do Congo enfrenta mais um surto de Ebola



A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta terça-feira (14) que foram confirmados 49 casos e 20 mortes por Ebola no noroeste da República Democrática do Congo (RDC) desde que o surto foi declarado, em 1º de junho. Dos 49 casos, 46 foram confirmados nos laboratórios e três são prováveis, uma vez que 11 pacientes foram curados, esclareceu o escritório da OMS para a África.

A 11ª epidemia desta doença altamente contagiosa na RDC afeta Mbandaka, capital da província do Equador, com uma população de mais de um milhão de habitantes. Essa área já sofreu o nono surto do vírus Ebola entre maio e julho de 2018, quando foram registrados 54 casos, incluindo 33 mortos e 21 sobreviventes. As autoridades congolesas declararam no final do mês passado o término da 10ª epidemia, que atingiu três províncias do nordeste do país (Kivu do Norte, Kivu do Sul e Ituri) desde agosto de 2018, com um saldo de 3.463 casos, 2.280 mortes e 1.171 sobreviventes, segundo a OMS.

*Com EFE