Número de casos de Covid-19 na Catalunha dobra em 24 horas

A região registrou 816 novos casos da doença neste domingo (12); governo está em alerta para novo surto

EFE/ Alejandro Garcìa Casos de Covid-19 na Catalunha dobraram de ontem para hoje



Os novos casos de Covid-19 na região da Catalunha, na Espanha, dobraram nas últimas 24 horas. Foram 816 neste domingo (12), contra 361 registrados ontem. As autoridades sanitárias estão preocupadas com o avanço do surto em uma área da província de Lleida, na região de Segrià, que está confinada há uma semana, com uma morte e 190 novos casos entre ontem e hoje. Outro surto foi detectado na cidade de L’Hospitalet, a segunda mais populosa da região, e centrado principalmente em quatro bairros adjacentes a Barcelona.

Hoje, o Conselho da Cidade fechou quadras de esportes ao ar livre para evitar contatos que facilitem a propagação do vírus, especialmente entre os jovens que se reúnem para jogar basquete. O presidente da Generalitat, Quim Torra, enviou uma mensagem de “serenidade e tranquilidade”, mas ao mesmo tempo “alertou” para a pandemia, lembrando que a situação “será complicada, nem hoje nem amanhã, mas nos próximos meses”. Torra enfatizou que o governo regional “tomará todas as decisões necessárias, sempre levando em conta os critérios dos especialistas e dos cientistas”.

Atualmente, em toda a Espanha existem mais de 100 focos ativos, embora a grande maioria dos casos seja assintomática ou leve. Ao contrário da transmissão descontrolada do vírus em fevereiro e março, agora existe um sistema para monitorar as pessoas com quem os infectados tiveram contato.

*Com EFE