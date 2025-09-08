Jovem Pan > Notícias > Mundo > Número de mortos em ataque russo contra Kiev sobe para 3; total chega a 5 na Ucrânia

Número de mortos em ataque russo contra Kiev sobe para 3; total chega a 5 na Ucrânia

Rússia utilizou mais de 800 drones em sua ofensiva deste domingo (7) e estabeleceu um novo recorde no uso de veículos aéreos não tripulados de longa distância em um único dia

  • Por Jovem Pan
  • 08/09/2025 10h44
EFE/EPA/FOREIGN AFFAIRS MINISTRY Diplomatas estrangeiros visitam local do ataque russo ao prédio do governo ucraniano, em Kiev Diplomatas estrangeiros visitam local do ataque russo ao prédio do governo ucraniano, em Kiev

Os serviços de resgate ucranianos encontraram o corpo sem vida de um homem entre os escombros de um edifício de nove andares destruído no domingo (7) em um ataque russo contra Kiev, elevando para três o número de vítimas na capital da Ucrânia e para cinco em todo o país. A descoberta do corpo foi anunciada nesta segunda-feira (8) pelos próprios serviços de emergência ucranianos. No mesmo edifício, no distrito de Sviatoshin, em Kiev, o ataque russo também matou uma mulher e seu filho de 2 meses.

A Rússia usou mais de 800 drones em seu ataque de ontem contra a Ucrânia, estabelecendo um novo recorde no uso de veículos aéreos não tripulados de longa distância em um único dia. Além de causar danos a edifícios residenciais, o ataque russo causou graves prejuízos à sede do governo ucraniano, algo inédito nesta guerra que foi interpretado por Kiev e seus parceiros como uma nova escalada por parte da Rússia.

A primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Sviridenko, visitou nesta segunda-feira a sede do governo com 60 embaixadores e chefes de missão. Sviridenko mostrou aos diplomatas as consequências do ataque russo. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha‎, também participou da visita.

“Para a Ucrânia, o ataque de ontem representa uma nova fase nesta guerra. A Rússia dobrou o número de drones direcionados contra civis, ataca deliberadamente a infraestrutura energética antes do inverno, buscando atingir sistematicamente nossas empresas e agora aponta para as próprias instituições do Estado”, disse a chefe do governo ucraniano. Sviridenko qualificou a conduta da Rússia como uma “zombaria a todos os esforços diplomáticos que o mundo civilizado tem feito”.

*Com informações da EFE

Publicado por Nícolas Robert

