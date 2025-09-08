Número de mortos em ataque russo contra Kiev sobe para 3; total chega a 5 na Ucrânia

Rússia utilizou mais de 800 drones em sua ofensiva deste domingo (7) e estabeleceu um novo recorde no uso de veículos aéreos não tripulados de longa distância em um único dia

Os serviços de resgate ucranianos encontraram o corpo sem vida de um homem entre os escombros de um edifício de nove andares destruído no domingo (7) em um ataque russo contra Kiev, elevando para três o número de vítimas na capital da Ucrânia e para cinco em todo o país. A descoberta do corpo foi anunciada nesta segunda-feira (8) pelos próprios serviços de emergência ucranianos. No mesmo edifício, no distrito de Sviatoshin, em Kiev, o ataque russo também matou uma mulher e seu filho de 2 meses.

A Rússia usou mais de 800 drones em seu ataque de ontem contra a Ucrânia, estabelecendo um novo recorde no uso de veículos aéreos não tripulados de longa distância em um único dia. Além de causar danos a edifícios residenciais, o ataque russo causou graves prejuízos à sede do governo ucraniano, algo inédito nesta guerra que foi interpretado por Kiev e seus parceiros como uma nova escalada por parte da Rússia.

A primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Sviridenko, visitou nesta segunda-feira a sede do governo com 60 embaixadores e chefes de missão. Sviridenko mostrou aos diplomatas as consequências do ataque russo. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha‎, também participou da visita.

“Para a Ucrânia, o ataque de ontem representa uma nova fase nesta guerra. A Rússia dobrou o número de drones direcionados contra civis, ataca deliberadamente a infraestrutura energética antes do inverno, buscando atingir sistematicamente nossas empresas e agora aponta para as próprias instituições do Estado”, disse a chefe do governo ucraniano. Sviridenko qualificou a conduta da Rússia como uma “zombaria a todos os esforços diplomáticos que o mundo civilizado tem feito”.

