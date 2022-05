Número de mortos em explosão de hotel em Cuba sobe para 26; 13 estão desaparecidos

Autoridades atualizaram as informações neste sábado e confirmaram a morte de quatro menores de idade, uma mulher grávida e um turista espanhol

ADALBERTO ROQUE / AFP Hotel Saratoga é um dos mais luxuosos da cidade de Havana



As equipes de resgate seguem encontrando corpos nos destroços do hotel Saratoga, em Havana, Cuba. O edifício de um dos hotéis mais luxuosos da capital cubana sofreu uma explosão na manhã de sexta-feira, 06. As autoridades desconfiam de um vazamento de gás. Na última atualização deste sábado, 07, foi informado que 26 pessoas foram retiradas sem vida e outras 80 ficaram feridas, sendo que 46 ainda estão no hospital. Ao todo, 96 quartos foram atingidos pela explosão e 23 edifícios ao redor foram danificados. O governo de Cuba disse que o hotel não tinha muitos hóspedes, mas recebia uma reunião. Um representante do Grupo de Turismo Gaviota SA disse que 51 trabalhadores estavam no local (que passava por reformas), destes 11 morreram, 13 estão desaparecidos e outros seis estão hospitalizados. Entre os mortos na explosão está uma mulher grávida, quatro menores de idade e um turista da Espanha. A imprensa local informou que um sobrevivente foi encontrado no início deste sábado.