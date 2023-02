Número de mortos em terremotos na Turquia e Síria ultrapassa 50 mil

Desde o dia 6 de fevereiro, mais de 9.000 tremores atingiram os países em magnitudes menores que o terremoto principal

Hassan AYADI / AFP Equipes de resgate e voluntários seguem procurando vítimas na Turquia



Segundo atualizações dos governos locais nesta sexta-feira, 24, o número de mortos em terremotos na Turquia e na Síria ultrapassa os 50 mil. Na Turquia, 44.218 pessoas morreram, de acordo com a Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres do país (AFAD). O último balanço sírio apontava 5.914 óbitos, totalizando 50.132. Os países foram atingidos pelo primeiro tremor em 6 de fevereiro, atingindo 7,7 de magnitude seguido de outro com 7,6. A AFAD comunicou que, desde então, foram nove mil tremores secundários. Ao todo foram 11 províncias atingidas na Turquia e equipes de resgate e voluntários seguem buscando por vítimas. Quase 530 mil pessoas foram evacuadas das áreas atingidas e 1,9 milhão estão em abrigos temporários. Com condições precárias devido à guerra civil que dura anos, a Síria disponibiliza menos informações, mas indicou que 8,8 milhões de pessoas foram afetadas pelos tremores.