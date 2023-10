Número de mortos na guerra entre Israel e Hamas sobe para 9.103 em três semanas do conflito

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais de 3.500 crianças estão entre as mortes registradas desde o início dos ataques no enclave

QUDIH/AFP Um palestino carregando uma criança corre após um ataque israelense, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 14 de outubro de 2023, enquanto os combates entre Israel e o movimento Hamas continuam pelo oitavo dia consecutivo. Milhares de pessoas, tanto israelenses quanto palestinos, morreram desde 7 de outubro de 2023, depois que militantes palestinos do Hamas baseados na Faixa de Gaza entraram no sul de Israel em um ataque surpresa que levou Israel a declarar guerra ao Hamas em Gaza em 8 de outubro



O Exército israelense continua bombardeando a Faixa de Gaza neste sábado, 28, depois de combates terrestres entre soldados e milicianos do movimento islamita palestino Hamas e de bombardeios noturnos de intensidade sem precedentes desde o início da guerra, que destruíram centenas de edifícios em uma noite. No 22º dia do conflito, que provocou milhares de mortos, o território palestino de Gaza, sitiado por Israel e onde 2,4 milhões de habitantes vivem na pobreza, privados de tudo, está agora isolado do mundo devido ao corte das comunicações e de internet. A ONU (Organização das Nações Unidas) diz temer uma “avalanche de sofrimento humano” na Faixa de Gaza, onde o Exército israelense promove uma devastadora campanha de bombardeios desde 7 de outubro, em retaliação à ofensiva sem precedentes que os milicianos do Hamas lançaram em território israelense. Ao todo, já são 9.103 mortos por causa da guerra, 1.400 em Israel e o Ministério da Saúde de Gaza atualizou, neste sábado, para 7.703 o número de pessoas morreram que na Faixa de Gaza. Segundo o ministério, mais de 3.500 crianças estão entre as mortes registradas desde o início da guerra.

Neste sábado, o porta-voz do serviço de Defesa Civil de Gaza informou que centenas de edifícios e casas foram “completamente destruídos” apenas nos bombardeios israelenses da madrugada. O Exército de Israel disse ter atingido “150 alvos subterrâneos” no norte da Faixa de Gaza, onde afirma que o Hamas conduz suas operações a partir de uma gigantesca rede de túneis. Os militares afirmam terem matado “vários terroristas do Hamas”, incluindo um dos responsáveis pela organização da ofensiva de 7 de outubro. Durante a noite desta sexta, 27, o Hamas relatou intensos confrontos entre os seus combatentes e soldados israelenses, que atacaram Beit Hanun, no norte da Faixa, e Al Bureij, no centro. Os militares israelenses confirmaram que as suas forças haviam operado “dentro de Gaza”, tal como fizeram nas duas noites anteriores. Em resposta, o Hamas disparou foguetes contra várias cidades de Israel.

*Com informações da AFP