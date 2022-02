Número de refugiados da Ucrânia já chega a meio milhão, diz relatório da ONU

A guerra na Ucrânia, que começou na quinta-feira, 24, já deixou mais de 500 mil refugiados, segundo o relatório da ONU. A grande maioria das pessoas são mulheres, crianças e idosos, pois homens de 18 a 60 anos precisam ficar no país para lutar, conforme determinação do governo ucraniano. Os países fronteiriços são os destinos mais buscados por quem mora na Ucrânia. “Mais de 500 mil refugiados já fugiram da Ucrânia para países vizinhos”, publicou Filippo Grandi, um funcionário do alto comissário das Nações Unidas para os refugiados. A Agência da ONU para refugiados, a Acnur, informou por meio de uma publicação no Twitter, que estão “trabalhando com parceiros e autoridades locais para auxílio humanitário para suporte para quem precisa”.

