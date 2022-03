Número de refugiados ucranianos aumentou em 200 mil em 24 horas, afirma ONU

Ao todo, já são 874 mil refugiados desde o início da invasão russa à Ucrânia; Polônia recebeu a maioria das pessoas

Wojtek RADWANSKI / AFP Número de ucranianos que deixaram o país aumentou em 200 mil em 24 horas



O número de refugiados ucranianos em países vizinhos aumentou em 200 mil em 24 horas, de acordo com os números da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgados nesta quarta-feira, 2. Ao todo, já são 874 mil refugiados desde o início da invasão russa à Ucrânia. A Polônia recebeu mais da metade dessas pessoas, um total de 453.982. Habitantes do país se organizam nas redes sociais para arrecadar doações e oferecer moradia, alimentação, trabalho e transporte aos ucranianos. A Hungria recebeu 116.348 refugiados e disponibilizou prédios públicos para acomodá-los. Já a Moldávia recebeu 79.315 pessoas. Na Romênia, dois acampamentos foram montados para receber os 44.540 mil refugiados. Outros 67 mil ucranianos fugiram para a Eslováquia desde o início do conflito. Segundo a ONU, mais de 69 mil também foram para países europeus mais distantes da fronteira com a Ucrânia, como a República Tcheca.

*Com informações da AFP