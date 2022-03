Refugiados ucranianos já passam de 1 milhão, apontam dados da ONU

De acordo com os dados disponibilizados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), o número de refugiados da Ucrânia já passam de 1 milhão. “Em apenas sete dias, vimos o êxodo de um milhão de refugiados da Ucrânia para países vizinhos”, tuitou o alto comissário do Acnur, Filippo Grandi, que complementou dizendo que “para milhões de outros, dentro da Ucrânia, é hora das armas caírem para que a assistência humanitária possa chegar e salvar vidas”. Em 24 horas, o número de ucranianos aumentou em 200 mil, de acordo com os números da Organização das Nações Unidas (ONU).

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

