Número de refugiados ucranianos supera 4 milhões, afirma ONU

Maior parte das pessoas que saíram do país foram para a vizinha Polônia, que é membro da Otan

Ismael Herrero/EFE - 18/03/2022 Segundo dados divulgados pela Acnur, 9 em cada 10 refugiados ucranianos são mulheres



O número de refugiados da Ucrânia, que passaram a fugir da guerra contra a Rússia, que teve início em 24 de fevereiro, superou a marca de quatro milhões de pessoas. Segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) nesta quarta-feira, 30, foi contabilizado até hoje o total de 4.019.287 ucranianos que atravessaram as fronteiras do país. Ainda segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o país mais buscado pelos refugiados foi a vizinha Polônia, que é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e recebeu mais de 2,3 milhões de pessoas até o momento.