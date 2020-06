Número de infectados pelo coronavírus nos EUA é 10 vezes maior, diz órgão do governo

Até o momento, 2,3 milhões de casos já foram identificados nos EUA

EFE/EPA/PETER FOLEY Número de casos nos Estados Unidos pode ser até 10 vezes maior, segundo CDC



Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informaram nesta quinta-feira (25) que o número real de casos de Covid-19 no país provavelmente é dez vezes maior do que a quantidade de casos confirmados.

“Nossa melhor estimativa agora é que para cada caso reportado existam na realidade outros dez”, disse o diretor da entidade, Robert Redfield, em entrevista coletiva. Este cálculo foi realizado após a análise de amostras de sangue em todo o país em busca da presença de anticorpos para o coronavírus. Redfield disse que, para cada caso confirmado de Covid-19, dez pessoas tinham anticorpos.

Até o momento, 2,3 milhões de casos já foram identificados nos EUA, segundo os CDC, mas o número pode chegar a 23 milhões com a nova estimativa. De acordo com dados coletados pela Universidade Johns Hopkins, mais de 2,4 milhões de pessoas já tiveram casos confirmados no país.

“Este vírus causa muitas infecções assintomáticas. O foco tradicional de buscar doenças sintomáticas e diagnosticá-las obviamente subestima a quantidade total de infecções”, comentou Redfield. Estes dados indicam que entre 5% e 8% da população contraiu o vírus, então a maioria dos habitantes do país ainda poderia ser infectada por não ser imune.

“Uma maioria significativa da população americana, provavelmente maior que 90%, continua sendo suscetível”, avisou o diretor dos CDC, ao explicar que o aumento de casos entre jovens é a principal causa do aumento dos contágios no sul e no oeste do país.

Redfield insistiu para que a população continue a tomar precauções para minimizar a propagação do vírus. “A ferramenta mais poderosa que temos é o distanciamento social. Isto significa manter uma distância física de 6 pés (1,8 metro), cobrir o rosto e continuar lavando as mãos”, lembrou.

