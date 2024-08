‘Nunca bati em mulher’, afirma ex-presidente argentino Alberto Fernández

Ex-companheira, Fabiola Yáñez, o denunciou por diversos episódios de agressão durante o relacionamento do casal

O ex-presidente argentino Alberto Fernández, cuja ex-companheira Fabiola Yáñez o denunciou por diversos episódios de agressão, afirmou não ter “sido o autor de nenhum destes fatos”, em uma entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal espanhol El País. “Estou sendo acusado de algo que não fiz. Não bati em Fabiola. Nunca bati em mulher”, afirmou Fernández em entrevista concedida em Buenos Aires. “Não estou aqui para alimentar toda a sujeira midiática que está sendo gerada. Recebi você para lhe dizer sob seus olhos que não fui o autor de nenhum desses fatos”, insistiu o ex-presidente peronista, que governou a Argentina entre 2019 e 2023. “O que vou fazer é esperar, ir à Justiça e deixar a Justiça resolver”, acrescentou o político de 65 anos na entrevista. Fabiola Yáñez mora em Madri com o filho pequeno, fruto de seu relacionamento de mais de uma década com o ex-presidente.

No dia 6 de agosto, a ex-jornalista e apresentadora denunciou Fernández por violência física e psicológica, e um juiz argentino ordenou o reforço de sua proteção na Espanha e proibiu o ex-presidente de deixar a Argentina. O caso abalou o país, principalmente desde a publicação pelo portal de notícias Infobae de imagens de Yáñez com marcas no braço e no rosto e conversas que comprometem o ex-presidente. Tanto o atual presidente, Javier Milei, rival político, quanto a peronista e ex-chefe de Estado Cristina Kirchner, ex-aliada, repudiaram Fernández pelos supostos atos que lhe foram atribuídos.

