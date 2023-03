‘Nunca imaginei liderar a Igreja na 3ª Guerra Mundial’, diz papa Francisco

Pontífice participou do podcast do Vaticano ‘Popecast’, e falou sobre seus 10 anos de pontificado

TIZIANA FABI / AFP Papa Francisco completou 10 anos de pontificado no dia 13 de março



O papa Francisco, que completou um ano de pontificado na segunda-feira, 13, declarou em entrevista ao Popecast, um podcast do Vaticano, que não imaginava que iria liderar a Igreja durante a Terceira Guerra Mundial. “Não esperava. Achei que a Síria ia ser única, aí vieram as outras. Sofro ao ver jovens morrendo, sejam eles russos ou ucranianos, não me importa, não voltando. É difícil”, disse pontífice, acrescentando que precisamos de paz. Francisco, que também foi questionado sobre o tempo à frente da Igreja, ele afirmou que viveu sob tensão. “O tempo voa… está com pressa. Quando você quer agarrar o hoje, já é ontem. Viver assim é algo novo. Esses dez anos foram assim: vivendo em tensão”. Em sua conta oficial no Twitter, ele pediu que os fiéis continuem rezando por ele. “Obrigado por terem me acompanhado com suas orações. Por favor, continuem a fazê-lo.”. Francisco, que completou sua primeira década como papa, teve seu pontificado marcado por reformas, diplomacia e combate à pedofilia. Ele levou novos ares a Roma: optou por viver em um apartamento sóbrio, rejeitando o suntuoso Palácio Apostólico, e frequentemente convidava à sua mesa moradores em situação de rua ou presidiários. Um estilo que também rendeu críticas de setores que veem nele uma dessacralização de suas funções. Ele é o primeiro papa latino-americano da História continua mobilizando os fiéis no exterior, mas também há quem o critique por um exercício extremamente pessoal de sua autoridade sobre 1,3 bilhão de católicos.