Nuvem de gafanhotos vista na Argentina se aproxima do Sul do Brasil

Segundo o governo argentino, os gafanhotos não representam perigo para os humanos. A praga, no entanto, pode destruir plantações e lavouras

Senasa Argentina / Reprodução Imagem de reprodução do voo dos insetos



Uma nuvem de gafanhotos vem sendo monitorada pelo governo da Argentina nos últimos dias. De acordo com informações do Ministério da Agricultura, a infestação destrói plantações e lavouras por onde passa. Nesta terça-feira (23), o país emitiu um novo alerta informando que a praga se aproxima da cidade de Entre Ríos, que faz fronteira com o Uruguai.

Um mapa interativo, divulgado pelo governo argentino, mostra a migração da nuvem de gafanhotos pelo território e classifica as regiões em vermelha (perigo), laranja (ameaça), amarelo (precaução) e verde (livre).

As províncias de Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos estão na zona vermelha. Já a Cidade del Leste está na região amarela. Os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul fazem fronteira com essas cidades.

Plaga de langostas llega a Argentina: comen como 350.000 personas Los voraces insectos provienen de Paraguay y tienen en alerta a los agricultores de la provincia de Formosa. Los productos amenazados por estos insectos son los cultivos de mandioca, maíz, caña de azúcar. pic.twitter.com/1KDB2VjGHo — 𝑱𝒐𝒓𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒗𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 𝑨. #QuedateEnCasa (@jravanales) June 19, 2020

Segundo o Ministério da Agricultura, a nuvem de gafanhotos passa por Corrientes nesta terça e deve chegar nas próximas horas em Entre Ríos.

Ainda segundo o governo, os gafanhotos podem atravessar vilas e cidades, mas não causam danos diretos aos seres humanos – apenas as plantações e pastagens são afetadas, mas a praga não representa riscos para a população.

Agricultores da província de Formosa, que faz fronteira com o Paraguai, dizem que a infestação de gafanhotos veio do país vizinho e as plantações de mandioca, milho e cana de açúcar estão ameaçadas.

“Há gafanhotos em sua cidade? Não se assuste. Eles não transmitem doenças ou causam lesões. Os gafanhotos não representam perigo para humanos ou animais e só se alimentam de material vegetal”, diz um comunicado do Ministério da Agricultura.

Veja a localização dos gafanhotos, de acordo com o governo argentino: