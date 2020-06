NY tem 36 novas mortes por Covid-19; casos e internações diminuem

EFE/EPA/CJ GUNTHER Governador detalhou que a taxa de infecção caiu novamente e se enraizou abaixo de 2% em todas as regiões



O governador de Nova York, Andrew Cuomo, declarou nesta quinta-feira (11) que mais 36 pessoas morreram por Covid-19 no estado ontem, 20 a menos do que a véspera. Além disso, segundo ele, o número de casos de coronavírus e de internações provocadas pela pandemia também vêm diminuindo.

Em entrevista coletiva, Cuomo detalhou que a taxa de infecção caiu novamente e se enraizou abaixo de 2% em todas as regiões, conforme dados de mais de 50 mil testes realizados diariamente.

Nova York continua tendo a maior proporção de positivos, com 1,7% dos infectados entre os aproximadamente 30 mil testes que são feitos por dia. A partir deles, foi possível constatar que os condados com maior concentração de pessoas não brancas continuam carregando o peso da epidemia, com uma taxa de 2,4% no Bronx, 1,9% no Brooklyn e 1,6% em Queens.

O governador, que nos últimos dias deixou de informar o total de mortes diariamente, defendeu a necessidade de focar no número de casos positivios, e não em internações e óbitos. “É mais rápido e são dados que não estão duas semanas atrasados”, justificou.

“Quando o número de mortes se torna tão baixo, não sei o que esses dados significam, pois muitas vezes coincide com pacientes com doenças anteriores muito graves, como diabetes ou câncer”, acrescentou o político, que lembrou que as mortes já estão em níveis semelhantes aos do início da crise sanitária, na segunda quinzena de março.

Avanço na reabertura

Cuomo também lembrou que a partir de amanhã cinco regiões — North Country, Mohawk Valley, Central New York, Southern Tier e Finger Lakes — passarão para a fase três da saída gradual da quarentena. Isso representa a reabertura do interior dos restaurantes, que agora poderão servir tanto dentro quanto fora, bem como a reativação de outros serviços de cuidados pessoais, como manicures e casas de massagem.

O governador também afirmou que a abertura de piscinas e playgrounds ficará a cargo das autoridades locais e pediu cautela por causa do surgimento de casos que ocorreram em outros lugares, como Arizona, Texas e Califórnia.

“O vírus ainda está por aí. Há estados com picos históricos que coincidem com as reaberturas. É o padrão, e nós, Nova York, somos a exceção porque depois da reabertura os casos continuam caindo”, afirmou.

Cuomo enfatizou a forma “diferente” de lidar com a pandemia, mas pediu cautela porque Nova York é o estado mais densamente povoado, e o efeito das manifestações antirracistas que ocorreram nas últimas semanas ainda não foi estudado.

* Com EFE