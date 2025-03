O fim da era Trudeau

Após mais de 8 anos, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, deixou o cargo, dando início a um mandato liberal tampão e que enfrentará turbulências antes das eleições federais ainda este ano

Dave Chan / AFP Primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, renunciou ao cargo em janeiro de 2025



O Canadá vive uma década difícil. Apesar do crescimento econômico, o alto custo de vida, incluindo os aluguéis e a gasolina, fez com que muitos canadenses se decepcionassem com a política. Neste contexto, o jovem Justin Trudeau do Partido Liberal, foi a face mais conhecida dentro e fora do país, representando uma pauta progressista bastante evidente, facilitando o acesso de imigrantes ao país, aumentando os impostos para os combustíveis fósseis e até mesmo embarcando em movimentos altamente identitários. Inicialmente um político popular, Trudeau foi gradualmente se afastando dos anseios do canadense médio e perdeu muito apoio nos últimos dois anos.

Se não bastasse os inúmeros problemas internos, o Canadá agora tem que aprender a lidar com o seu único vizinho em crise de identidade. A amizade fraterna que outrora unia canadenses e norte-americanos, agora enfrenta crescente animosidade, com tarifas sendo prometidas por Donald Trump, e até mesmo falas de tornar o segundo maior país do mundo em área, mais um mero estado dos Estados Unidos. Essa guerra comercial entre aliados tão antigos, pode pesar duramente no bolso dos cidadãos canadenses, mas para o cambaleante Partido Liberal, serviu como uma dose energizante para levar a campanha eleitoral a novos rumos.

Justin Trudeau que já havia anunciado sua renúncia recentemente, teve hoje a sua substituição após eleição interna de seu partido. O escolhido para governar temporariamente e representar os Liberais no pleito de 2025 foi Mark Carney, economista de 59 anos, com vasta experiência no setor bancário e nenhum histórico em cargos eletivos. Carney assumirá um mandato tampão, já que obrigatoriamente terá que realizar novas eleições até outubro deste ano, nas quais será a nova face e essência de um partido fragilizado. Com seu discurso de viés mais nacionalista, respondendo de forma contundente as ideias de Donald Trump, Carney conseguiu melhorar a posição do Partido Liberal perante o eleitorado.

Nos últimos meses a principal voz de oposição, o Partido Conservador, liderado por Pierre Poilievre, esteve bem a frente nas pesquisas. Em alguns levantamentos a diferença chegava a ser superior aos 30%, mas desde a posse de Trump, e a nova retórica nacionalista dos Liberais, a diferença caiu consideravelmente para menos de 10%. Em uma eleição legislativa em um sistema parlamentarista, os movimentos eleitorais mudam rapidamente e Poilievre, sabe que antecipar muito as eleições, poderia ser uma vantagem à situação. A esperança dos conservadores recai sobre Donald Trump, que ao aplicar de fato as tarifas ao Canadá no próximo mês, pode dificultar ainda mais a situação financeira das famílias canadenses que em resposta, abandonariam o atual governo.

A 9ª nação do mundo com maior PIB nominal, passará por enormes desafios políticos e diplomáticos nas próximas quatro semanas, e que serão cruciais para a escolha nacional do próximo chefe de governo. Por enquanto, a nova energia trazida à campanha Liberal com Carney, pode ser um grande trunfo para o pleito, ao mesmo tempo que se afastar da figura de Trudeau pode também auxiliar na recuperação da imagem partidária. Querendo ou não, o futuro de Ottawa passará por Washington DC, neste novo xadrez geopolítico, onde os países poderosos têm ainda mais relevância nas decisões locais de seus vizinhos.

