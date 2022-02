‘O mundo considerará a Rússia como culpada’, diz Biden

Presidente norte-americano promete resposta forte da Otan, que será anunciada na manhã desta quinta

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Biden já descartou enviar tropas à Ucrânia, e deve anunciar novas sanções econômicas à Rússia



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou um comunicado no qual condena os ataques russos à Ucrânia e afirma que os EUA e seus aliados responderão ao ocorrido de forma unida e decisiva. “O Presidente [russo, Vladimir] Putin escolheu uma guerra premeditada que irá trazer uma perda catastrófica de vidas e muito sofrimento humano. Apenas a Rússia é responsável pelas mortes e destruição que esse ataque trará, e os Estados Unidos e seus aliados responderão de uma forma unida e decisiva. O mundo considerará a Rússia como culpada”, afirmou o ocupante da Casa Branca. Biden ainda acrescentou que irá monitorar a situação e se reunir com os outros mandatários do G7 pela manhã, antes de anunciar as consequências que serão impostas a Moscou. “Também iremos coordenar com nossos aliados da Otan uma resposta forte que irá deter qualquer agressão contra a Aliança”, completou. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar surgida na Guerra Fria para se opor à União Soviética; a Rússia considera a aliança como uma ameaça, e a vontade da Ucrânia em entrar para a Otan foi o que desencadeou a crise.