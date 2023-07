O que é Antropoceno? Entenda a mudança provocada pela humanidade no planeta

Entenda essa nova era geológica por meio de slides elaborados pela equipe de arte da Jovem Pan

Os efeitos que os humanos estão causando no planeta são tão significativos que os cientistas determinaram o início de mais uma era geológica: o Antropoceno. A grande particularidade desta etapa da evolução do planeta está no fato de a modificação ser promovida pela nossa ação. O termo Antropoceno já circula entre os especialistas há mais de duas décadas, enquanto o calendário do planeta Terra começou há cerca de 4,6 bilhões de anos. A principal dificuldade para os geólogos e cientistas que defendem a causa do Antropoceno é a importância desse impacto em termos relativos, em comparação com a longuíssima cronologia do nosso planeta. Entenda mais sobre este assunto com slides elaborados pela equipe de arte da Jovem Pan.

A partir de uma tese, os cientistas procuraram um local para provar esta teoria. No Canadá, se descobriu um lugar para se comprovar a existência do Antropoceno: o Lago Crowford, que a importância reside no fato de seus sedimentos mostrarem uma coincidência de vestígios que não havia ocorrido de forma tão sincronizada anteriormente.

Neste reservatório de água, os estudiosos encontraram sedimentos com vestígios de microplásticos, cinzas depositadas pela queima de petróleo e carvão ao longo de décadas e até vestígios de explosões nucleares distantes, segundo dados do Grupo de Trabalho sobre o Antropoceno.

Dos 4,5 bilhões anos da Terra, os últimos 11,5 mil anos são marcados pela mudança da paisagem planetária, que foi de natural para a urbana. essa ação tem a mão humana, por isso que foi batizada de antro, que quer dizer homem.

Todas estas mudanças tem um custo, esta tabela revela o quanto dos recursos naturais já foram consumidos pelo homem. Índices de perda de espécies e de uso de nitrogênio chamam atenção.

O impacto da intervenção humanidade pode ser visto pelo seu peso em comparação com outros mamíferos. O gráfico mostra em tonelada o peso dos mamíferos selvagens: 22, 3 milhões de toneladas; dos humanos são 393,7 milhões de toneladas; de todos os animais domesticados são 649,9 milhões de toneladas; e todos os mamíferos marinhos selvagens pesam juntos 39 milhões de toneladas.

Esta outra tabela da Terra já revela uma explosão da população humana e urbana, e de anomalias na temperatura terrestre.

Representação gráfica em espiral do surgimento da Terra até os dias de hoje. O planeta viveu em sua história cinco grandes extinções, segundo cientista, estamos caminhando pára a sexta. porém desta vez a extinção não será por causa da atmosfera, mas por ação única e exclusiva de uma única espécie, o homo sapiens.