O que é o Cartel Jalisco Nova Geração fundado por ‘El Mencho’?

ALFREDO ESTRELLA / AFP Um restaurante fechado é visto em Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México



O Exército mexicano matou no domingo (22) Nemesio Oseguera “El Mencho”, fundador e líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), o traficante mais poderoso do México e por quem os Estados Unidos ofereciam 15 milhões de dólares (R$ 78 milhões).

Oseguera, de 59 anos, ficou ferido em um confronto com militares na localidade de Tapalpa, em Jalisco (oeste). Ele morreu pouco depois, quando era transferido por via aérea para a Cidade do México.

O CJNG reagiu de forma violenta, com bloqueios de rodovias e incêndio de veículos em Jalisco – sede do cartel – e em outros estados do país. Células do cartel incendiaram estabelecimentos comerciais e provocaram terror entre a população.

A reação após a operação evidenciou o amplo poder que o cartel mantém em diferentes regiões do México, com presença tanto em atividades legais quanto ilegais. Também mostrou sua ampla estrutura e capacidade de mobilização.

A resposta brutal do cartel reacendeu dúvidas sobre o futuro da organização criminosa e os possíveis cenários que podem se abrir após este episódio. As principais questões são abordadas a seguir:

1. O que é o Cartel Jalisco Nova Geração e quão poderoso é?

O chefe do tráfico morto era um dos principais responsáveis pelo envio de heroína, cocaína, metanfetamina e fentanil para os Estados Unidos, segundo o governo americano.

“É certamente uma das organizações mais poderosas no México em termos de capacidade militar, de recrutamento e de armas”, disse à AFP David Mora, especialista do centro de análise Crisis Group.

Os negócios do cartel se expandiram para outras atividades criminosas, como extorsão, roubo de combustível e tráfico de pessoas, segundo a agência antidrogas americana (DEA), crimes que lhe garantem forte renda e grande capacidade econômica.

O CJNG se caracterizou por se mostrar “sempre disposto a desafiar o governo mexicano”, afirma.

Em diversas ocasiões, divulgou imagens de seus pistoleiros exibindo armamento e veículos blindados, além de ter atentado em 2020 contra o atual secretário de Segurança Pública, Omar García Harfuch, quando este era chefe da polícia na capital. Também esteve por trás, em novembro, do assassinato do prefeito de Uruapan, Carlos Manzo.

“Em sua narrativa, eles sempre estão muito dispostos a desafiar e a mostrar sua capacidade operacional (…). Não hesitam em realizar ataques muito políticos, como o de García Harfuch”, disse Mora.

2. Por que a reação foi tão violenta em vários estados do México?

A reação violenta após a operação contra Oseguera destacou o poder do cartel no México. Os bloqueios e o incêndio de lojas e estabelecimentos também se estenderam ao balneário de Puerto Vallarta, ao estado vizinho de Michoacán e aos estados de Puebla (centro), Sinaloa (noroeste), Guanajuato (centro) e Guerrero (sul).

É a organização criminosa predominante em vários estados, mas em outros está em conflito com outros grupos criminosos.

“O que vimos hoje é justamente uma demonstração de onde operam e onde podem infligir violência”, disse Mora.

Por sua vez, o analista de segurança nacional Gerardo Rodríguez afirmou que as autoridades tinham “calculado sua reação”; o que “não estava no radar era que (a reação) tivesse alcance nacional” e que ativassem células aliadas em todo o país.

Apesar disso, Rodríguez destacou que, com suas ações, o cartel não conseguiu impedir que Oseguera fosse morto e que seu corpo fosse transferido pelas autoridades para a Cidade do México.

“Em termos táticos e operacionais, é uma operação muito bem-sucedida do governo da República”, disse Rodríguez.

3. O que acontecerá com o cartel sem o “Mencho” à frente?

Nemesio Oseguera era um líder criminoso ao estilo de Joaquín “Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, presos nos Estados Unidos. Tinha presença dominante no CJNG e não contava com sucessores claros.

Segundo especialistas, o CJNG havia se fortalecido após o enfraquecimento do Cartel de Sinaloa por suas guerras internas.

Seu filho mais velho, conhecido como “El Menchito”, foi condenado no ano passado nos Estados Unidos à prisão perpétua.

Os possíveis cenários são que o cartel continue operando sem seu líder ou que entre em uma guerra interna pelo comando.

Em caso de conflito interno, “teríamos um aumento da violência homicida”, disse o especialista em segurança David Saucedo.

“Ao não haver uma sucessão direta, cria-se um vazio de poder que abre a possibilidade de gerar rearranjos violentos dentro da organização”, explicou o analista do Crisis Group.

*AFP