Obama chama de ‘ridícula’ acusação de traição de Trump

O ex-presidente democrata americano Barack Obama, que governou de 2009 a 2017, classificou nesta terça-feira (22) como “ridícula” a afirmação do atual mandatário dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, que o acusa de “traição” e de liderar uma conspiração para deslegitimar sua vitória nas eleições de 2016. “Essas afirmações estranhas são ridículas e uma tentativa fraca de desviar a atenção”, disse em um comunicado enviado à imprensa o porta-voz de Obama, Patrick Rodenbush.

A nota observa que, embora “por respeito ao cargo da Presidência”, seu gabinete “não costuma dignificar com uma resposta as constantes bobagens e desinformações que fluem desta Casa Branca, essas alegações são suficientemente indignantes para merecer uma”.

As agências de inteligência do governo republicano acusam funcionários do governo Obama de vazar declarações falsas à mídia para minar o governo Trump em seu primeiro mandato (2017-2021). Entre esses veículos de comunicação estaria o jornal “The Washington Post”, ao qual teria sido afirmado que a Rússia tentou interferir, por meio de meios cibernéticos, no resultado das eleições de 2016, vencidas por Trump.

“Eles tentaram manipular as eleições, foram descobertos e isso deve ter consequências muito severas. É hora de perseguir os culpados. Obama foi pego em flagrante. As pessoas dizem: ‘Ah, você sabe, é um grupo de pessoas’. Não é um grupo, é Obama. Suas ordens estão escritas. Os documentos estão assinados”, afirmou Trump nesta terça-feira na Casa Branca.

Segundo o líder republicano, os supostos conspiradores pensaram que estariam a salvo de serem expostos se marcassem todos os documentos como “altamente confidenciais”. “Bem, o altamente confidencial se tornou público, e o que eles fizeram em 2016 e depois também em 2020 é muito criminoso”, declarou Trump, repetindo as acusações — sem provas — de que sua vitória nas eleições presidenciais foi roubada em 2020, quando ele perdeu para o democrata Joe Biden.

Segundo Trump, o escândalo que liga Obama a essa suposta conspiração que tentou vinculá-lo às manobras do Kremlin é a “caça às bruxas” sobre a qual a imprensa deveria estar falando, em vez de prolongar a polêmica sobre o caso do magnata Jeffrey Epstein, que morreu em uma cela em 2019 acusado de tráfico sexual de menores de idade.

*Com informações da EFE

