Obama faz piada e chama Biden de ‘vice-presidente’ durante visita à Casa Branca

Durante primeira visita oficial à sede do governo americano desde que deixou a presidência, democrata fez piada ao se referir ao atual mandatário como ‘vice-presidente’

MANDEL NGAN / AFP Ex-presidente visitou a Casa Branca pela primeira vez desde 2017



Durante uma visita à Casa Branca, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, brincou e se referiu a Joe Biden, atual mandatário do país, como “vice-presidente”. Durante a gestão Obama, Biden atuou como vice por 8 anos do governo do democrata, ficando no cargo até 2017, quando Donald Trump assumiu. Essa foi a primeira vez desde 2017 que Obama pisou na Casa Branca. O ex-presidente voltou à sede do governo dos EUA para fazer um balanço sobre os resultados do Obamacare, lei de saúde criada durante seu governo, e apoiar seu ex-colega de chapa. Ao chegar no Salão Leste da Casa Branca, Obama recebeu fortes aplausos da plateia, que misturava membros do Congresso americana e autoridades do governo Biden.

Confira o registro: