Obama participa da Convenção Democrata, critica Trump e renova bordão em apoio a Kamala Harris: ‘Sim, ela pode’

O ex-presidente dos EUA, Barack Obama, faz um discurso durante a segunda noite da Convenção Nacional Democrata



O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, concluiu o segundo dia da Convenção Nacional Democrata em Chicago, manifestando seu apoio à candidatura de Kamala Harris à presidência. Durante seu discurso, ele fez um trocadilho om seu icônico lema “Yes, we can” (“Sim, nós podemos), ressaltando que Kamala representa um verdadeiro símbolo de liberdade e dizendo: “Yes, she can” (“Sim, ela pode”). Obama também abordou a necessidade de um novo capítulo para o país, criticando a polarização que, segundo ele, foi exacerbada por Donald Trump. Além de apoiar Harris, Obama elogiou a escolha de Joe Biden como seu vice, considerando-a “a melhor decisão que ele poderia ter tomado”. O ex-presidente destacou a coragem de Biden ao abrir mão da disputa, enfatizando a importância de uma liderança que escute as preocupações dos eleitores indecisos. Ele fez um apelo para que a população se una em torno da candidatura de Kamala e de Tim Walz.

Em seu discurso, Obama não apenas celebrou as conquistas do partido, mas também convocou os presentes a se mobilizarem ativamente para garantir a vitória nas próximas eleições. Ele sublinhou que o engajamento da comunidade é fundamental para o sucesso da campanha. O ex-presidente pediu que todos se comprometessem com ações concretas para apoiar a candidatura de Harris. Ao finalizar sua fala, Obama reiterou a urgência de se combater a divisão política e a necessidade de promover a unidade entre os cidadãos. Ele acredita que, por meio da colaboração e do diálogo, é possível construir um futuro melhor para os Estados Unidos. O ex-presidente deixou claro que a vitória nas eleições depende do esforço conjunto de todos os apoiadores.

