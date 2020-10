Obama participa de comício ao lado de Biden: ‘Eleição mais importante de nossas vidas’

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama participou, neste sábado, 31, de um comício na cidade de Flint, em Michigan, ao lado do candidato democrata Joe Biden. A três dias da eleição presidencial, Obama afirmou que o pleito da próxima terça-feira, dia 3 de novembro, será o “mais importante” da vida dos americanos. Esta foi a primeira vez que o ex-presidente, que divulgou o vídeo do comício drive-in em suas redes sociais, apareceu ao lado de Biden, que foi seu vice por oito anos.

“Na terça-feira, tudo estará em jogo. Nossos empregos, sistema de saúde, e a manutenção da pandemia sob controle estará em jogo. Mas vocês podem eleger Joe Biden e Kamala Harris e escolher Estados Unidos melhor”, disse Obama. “Por oito anos, ele [Biden] esteve comigo em todos os momentos que precisei fazer uma grande decisão. Ele me fez um presidente melhor, tem as características e a empatia necessária para fazer dos EUA um país melhor”, afirmou em outro momento. “Três dias, Michigan. Três dias até a eleição mais importante de nossas vidas”, diz a publicação feita em seu perfil no Twitter.

Three days, Michigan. Three days until the most important election of our lifetimes. Join me and @JoeBiden for our first car rally together from Flint. https://t.co/nwvaSjUV5h

— Barack Obama (@BarackObama) October 31, 2020