Ofensiva russa avança em cidades-chave; cercos a Mariupol e Odessa aumentam

Cidades como Kharkiv, Mariupol, Odessa e a capital Kiev resistem ao avanço das tropas da Rússia; Kherson foi tomada pelos russos nesta madrugada

Sergey BOBOK / AFP Grandes cidades ucranianas tentam resistir ao avanço das tropas russas



Na madrugada de quarta-feira, o exército da Rússia informou que tomou o controle da cidade ucraniana de Kherson, localizada a aproximadamente 100 quilômetros da península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. As tropas russas também tomaram a cidade litorânea de Berdyansk e apertam o cerco contra outras grandes cidades do país, como Kharkiv e Mariupol. Na segunda, o prefeito Vadim Boichenko disse que a cidade está “sem energia elétrica, sem água e sem calefação”. O local fica localizado no sul da Ucrânia e é visto como essencial por permitir a criação de uma ‘ponte de terra’ entre a Crimeia e os territórios pró-Moscou na região de Donbass. Em Kharkiv, segunda maior cidade do país, o cenário é de destruição causado por bombardeios que atingiram grandes estruturas da cidade, incluindo edifícios residenciais. Um ataque recente a um prédio do governo da cidade deixou pelo menos 10 mortos.

No sul da Ucrânia, Odessa, que também abriga um porto importante para o país, está vendo a aproximação de quatro navios russos de desembarque e outros barcos de mísseis. O exército ucraniano disse estar preparado para conter o avanço do inimigo. “Na zona operacional do mar Negro, o inimigo continua a implantar o grupo de navios de guerra relevante e está se preparando para realizar um desembarque naval na costa de Odessa. Todas as forças e meios do distrito de defesa do Exército estão preparados para revidar”, afirmou o chefe do Conselho Público da Administração Estatal Regional de Odessa, Serhiy Bratchuk. Também foram registrados ataques aéreos próximos à cidade de Izium, no leste ucraniano, que, segundo as autoridades, mataram oito pessoas, incluindo duas crianças. A capital Kiev foi alvo de ataques durante a noite, mas ainda resiste à invasão das forças russas.

*Com informações da AFP