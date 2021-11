Ômicron: Governo do Japão anuncia veto a entrada de estrangeiros

As restrições entram em vigor a partir desta terça-feira, 30; até o momento, o país asiático não registros casos da nova variante do coronavírus

O governo do Japão anunciou nesta segunda-feira, 29, que vai retomar o veto a entrada de de novos residentes estrangeiros após a confirmação da nova variante do coronavírus, a Ômicron. As restrições, que incluem veto concessão de vistos de estudo ou negócios, começam já nesta terça-feira e constituem “uma medida anormal e temporária até que a situação seja esclarecida devido à nova cepa”, afirmou o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. “Diante de um possível agravamento da situação, decidimos proibir novas entradas de todos os países do mundo como medida preventiva e urgente”, completou. Até o momento, não há registros da nova cepa no Japão. No entanto, o país asiático analisa um caso positivo da Covid-19 em um passageiro vindo da Namíbia.