OMS anuncia mais de 134 mil casos de coronavírus; mortes sobem para 4.955

A quantidade de países e territórios afetados pela pandemia subiu para 123

EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO Hoje, a OMS indicou que a Europa se tornou o epicentro do coronavírus



A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou nesta sexta-feira (13) que foram registrados 132.758 casos de infecção por coronavírus, número maior que o divulgado ontem, de 7.499 pacientes. Já as mortes aumentaram para 4.955.

A quantidade de países e territórios afetados pela pandemia subiu neste último boletim para 123, com a entrada de Cuba, Guiana, São Vicente e Granadinas, Ilha de Jersey e Ilhas Reunião.

A maioria dos novos casos foi registrada fora da China, foco original da pandemia. No país asiático, foram apenas oito novos pacientes e sete mortos, elevando o total para 80.991 infectados e 3.180 óbitos.

Hoje, a OMS indicou que a Europa se tornou o epicentro do coronavírus. No continente, a Itália segue sendo o país mais afetado, com 15.113 casos (2.651 novos) e 1.016 mortes (189 a mais).

Além disso, outra situação grave segue sendo a do Irã, com 11.364 casos, sendo 1.075 novos, além de 514 mortes.

O Brasil, de acordo com os últimos dados divulgados, tem 151 pacientes confirmados.

* Com EFE