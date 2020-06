OMS pede aumento da produção e distribuição de dexametasona

A organização ainda destacou que é preciso priorizar os países mais afetados pela Covid-19 e a distribuição deve ser ‘rápida e equitativa’

Jean-Christophe Bott/EFE Tedros Adhanom Ghebreyesus é o atual diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS)



A Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou nesta segunda-feira (22) que, uma vez determinado o potencial da dexametasona para salvar as vidas dos pacientes em estado grave com Covid-19, está na hora de aumentar a produção do fármaco e garantir sua distribuição em todo o mundo.

“O desafio agora é aumentar a produção e distribuir de forma rápida e equitativa a dexametasona, especialmente onde for mais necessária”, ressaltou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, na sede da entidade, em Genebra.

De acordo com o líder da OMS, desde a semana passada houve um aumento na demanda desse medicamento, utilizado desde a década de 60 para outras doenças e que é muito econômico, pois não necessita licença para ser produzido.

“Por sorte, é um medicamento barato e há fabricantes em todo o mundo, então estamos confiantes que vão acelerar a produção”, comentou.

Adhanom acrescentou que é preciso priorizar os países com mais casos de Covid-19. Segundo o dirigente, a produção e a distribuição devem ser feitas “com transparência e constante supervisão” para evitar falsificações e produtos de qualidade inferior.

Como não há evidência de eficácia em casos leves ou como forma de prevenir a Covid-19 em pessoas saudáveis, Adhanom afirmou que a dexametasona “deve ser usada apenas em pacientes graves ou críticos”.

*Com informações da EFE