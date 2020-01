OMS convoca comitê de emergência para analisar novo coronavírus na China

A comissão reúne-se em casos de epidemias com riscos de transmissão além das fronteiras nacionais

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fará na próxima quarta-feira (22) uma reunião de especialistas para determinar se o atual surto de coronavírus na China representa uma emergência internacional.

O diretor geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, convocou o Comitê de Emergência da entidade para discutir essa possibilidade e as recomendações a serem seguidas caso seja declarada uma emergência internacional.

Esta comissão reúne-se em casos de epidemias com riscos de transmissão além das fronteiras nacionais. No ano passado, por exemplo, foi convocada em várias ocasiões para discutir a epidemia de ebola na República Democrática do Congo.

A decisão foi tomada após um aumento significativo do número de casos de infecções por coronavírus, que passa de 200 (incluindo três mortes), em sua maioria ocorridos na cidade de Wuhan, às margens do rio Yangtzé.

Além dos casos registrados na cidade, dois pacientes em Pequim e um em Shenzhen foram diagnosticados com o mesmo coronavírus, sendo que todos visitaram recentemente Wuhan.

Também foram confirmados dois casos de pacientes infectados na Tailândia, um no Japão e um na Coreia do Sul.

O novo coronavírus é semelhante a outros que surgiram nos últimos anos, como o que causa a síndrome respiratória aguda grave (SARS) ou a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS).

Os sintomas são em muitos casos semelhantes aos de um resfriado, mas podem ser acompanhados de febre e fadiga, tosse seca e dificuldade para respirar.

*Com informações da EFE