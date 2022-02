OMS condiciona fim da ‘fase aguda’ da pandemia em 2022 à vacinação de 70% da população mundial

Tedros Adhanom afirmou que o final da emergência sanitária não é questão de sorte, mas de escolha

EFE/EPA/SALVATORE DI NOLFI Declaração de Tedros Adhanom aconteceu durante visita à África do Sul



O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom, voltou a afirmar nesta sexta-feira, 11, que a fase aguda da pandemia da Covid-19 pode ter fim em 2022, desde que 70% da população mundial esteja vacinada até o meio do ano. “Nossa expectativa é do fim da fase aguda da pandemia este ano, desde que 70% da população mundial seja vacinada até o meio do ano, por volta de junho, ou julho”, declarou durante visita à África do Sul. “Se isso for feito, a fase aguda pode realmente terminar, e é isso que esperamos. Está em nossas mãos. Não é uma questão de sorte. É uma questão de escolha”, enfatizou Adhanom. Na última quarta-feira, 9, a OMS publicou um comunicado solicitação aos países desenvolvidos a doação de US$ 23 bilhões (R$ 121,2 bilhões) para o combate ao coronavírus. Uma parte quantia (US$ 16 bilhões) será destinada ao Acelerador ACT, iniciativa da OMS para melhorar o acesso dos países em desenvolvimento às vacinas, tratamentos, testes e outras ferramentas existentes. Serão compradas cerca de 600 milhões de doses de imunizantes e 700 milhões de testes de detecção com a verba.

*Com informações da AFP e EFE