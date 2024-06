OMS confirma primeira morte pela H5N2, variante da gripe aviária

Caso foi registrado no México e o vírus foi detectado em um homem de 59 anos que não tinha histórico de exposição a aves ou outros animais

REUTERS/Denis Balibouse Logo da Organização Mundial de Saúde na fachada do prédio da instituição, em Genebra



A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou nesta quarta-feira (5) a primeira morte pela variante H5N2 da gripe aviária. Segundo a entidade, o caso foi registrado no México e o vírus foi detectado em um homem de 59 anos que não tinha histórico de exposição a aves ou outros animais. A informação sobre a morte foi reportada no dia 23 de maior. Essa é a primeira ocorrência confirmada em laboratório de infecção pelo vírus influenza A relatado globalmente. O vírus H5N2 já foi relatado em aves no México. No Brasil, já foi confirmado 165 focos de gripe aviária, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, contudo, nenhum deles é da variante identificada no México e não há casos reportados em humanos no território nacional, até o momento. Até agora, nenhuma transmissão de gripe aviária de humano para humano foi relatada nas Américas ou globalmente, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Um levantamento feito em 2023 mostra que, em 20 anos, 874 pessoas se contaminaram no mundo, e metade delas morreu.

OMS confirma primeira morte pela variante H5N2 da gripe aviária