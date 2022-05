OMS considera fechar escritório em Moscou devido à invasão à Ucrânia

Sessão especial será realizada no dia 10 de maio após o pedido de 43 membros da região europeia

Eloi ROUYER / AFPTV / AFP Atendendo ao pedido de 43 membros, OMS Europa vai se reunir em sessão especial para fechar escritório em Moscou



A seção europeia da Organização Mundial de Saúde (OMS) vai estudar na próxima semana uma resolução em que considera fechar o escritório em Moscou devido à invasão à Ucrânia que já acontece desde o dia 24 de fevereiro. O anúncio veio nesta sexta-feira, 6, pela OMS Europa, junto com a informação de que foi convocada uma sessão especial, que será realizada no dia 10 de maio, para “estudar a situação sanitária na Ucrânia e as graves consequências da guerra em questões sanitárias na região”. 43 membros da região europeia da OMS – que inclui 53 países, vários deles da Ásia Central – enviaram uma carta com tal proposta ao diretor regional do organismo, Hans Kluge. No escrito, os autores constaram que a guerra teve um “devastador impacto no sistema de saúde ucraniano” e condenam com dureza a “agressão militar da Rússia contra a Ucrânia, que inclui ataques contra centros de saúde” nesse país.