OMS cogita pandemia de novo coronavírus após aumento de casos

EFE/Joédson Alves O diretor-geral da OMS manifestou preocupação com o aumento do número de casos em países com precários sistemas de saúde



O surto do novo coronavírus “poderá se transformar em pandemia”. É o que afirma o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Em coletiva realizada nesta quinta-feira (5) em Genebra, Tedros manifestou preocupação com o aumento do número de casos em países com precários sistemas de saúde.

O diretor-geral pediu às nações que adotem “abordagem abrangente” e não desistam nos esforços, uma vez que há países que têm mostrado que o vírus “pode ser contido”. A fala de Tedros se refere à países que não houveram registros de novos casos da doença após duas semanas.

O diretor executivo do Programa de Emergências da Saúde da OMS, Michael Ryan, que também participou da coletiva, fez comentários sobre a Coreia do Norte. Para ele, a Coreia do Norte, que não registrou nenhum caso de infecção por coronavírus, apresenta riscos, uma vez que se encontra “bem no centro da zona epidêmica da região”.

Michael Ryan acrescentou que a organização está pronta para despachar imediatamente especialistas, caso algum relato da doença seja identificado na nação coreana.

*Com informações da Agência Brasil.