OMS declara pandemia de coronavírus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quarta-feira (11) pandemia do novo coronavírus. Casos confirmados, número de mortes e quantidade de países afetados pela Covid-19 levaram a organização a aumentar o status da doença.

“Fizemos a avaliação de que a Covid-19 pode ser caracterizada com uma pandemia”, disse o diretor-geral Tedros Ghebreyesus. Atualmente, mais de 100 países tiveram registros da doença – sendo que mais de 110 mil casos positivos de Covid-19 foram registrados no mundo, e o vírus já causou a morte de mais de 4 mil pessoas.

“Atualmente, existem mais de 118.000 casos em 114 países e 4.291 pessoas perderam a vida”, atualizou Ghebreyesus, durante coletiva de imprensa. Para a OMS, a elevação do status da doença para pandemia não deve ser vista de forma equivocada ou que possa “causar pânico”.

“Descrever a situação como uma pandemia não altera a avaliação da OMS da ameaça representada por este coronavírus e não muda o que a OMS está fazendo e nem o que os países devem fazer”, explicou o diretor-geral. A organização ainda orientou os países que tomarem ações “urgentes e agressivas” contra o vírus. “Tocamos o alarme alto e claro”, disse Ghebreyesus.

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020