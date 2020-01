OMS corrige e eleva avaliação de risco internacional do coronavírus

Autoridades chinesas já confirmaram 2.700 casos da doença no país e 81 mortes

EFE/EPA/SU YANG CHINA OUT OMS corrige e eleva classificação do coronavírus



A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a classificar como “elevado” o risco internacional de contaminação pelo novo coronavírus (2019-nCov). A informação é do G1.

O novo status foi divulgado nesta segunda-feira (27) e trata-se de uma correção na avaliação feita na última semana pelo órgão. A OMS esclareceu que um “erro de formulação” acabou apontando o risco como moderado ao invés de elevado.

Dados oficiais mostram que, até esta segunda, a China já tinha 2.700 casos confirmados de coronavírus. Segundo as autoridades chinesas, um total de 81 pessoas morreram em decorrência da doença.

Em reunião na última quinta, a OMS havia chegado à conclusão de que “ainda era cedo” para elevar declarar emergência internacional pelo coronavírus. Os líderes do grupo estiveram reunidos por dois dias e detalharam as ações do órgão em coletiva de imprensa em Genebra.