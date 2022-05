OMS estima que total de mortos no mundo pela Covid-19 seja de 15 milhões

Dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde apontam que total de vítimas pode ser até três vezes maior do que os dados oficiais

EFE/Joédson Alves/Archivo Dados oficiais apontam que total de vítimas é de aproximadamente 5,6 milhões



Uma estimativa divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta-feira, 5, aponta que cerca de 15 milhões de pessoas morreram por causa da pandemia de Covid-19 até o fim de 2021. O número estimado pela OMS é de 14,9 milhões, variando entre 13,3 milhões e 16,6 milhões. Essa quantidade é quase três vezes maior do que os dados oficiais divulgados pelos países: 5,4 milhões de mortos pela doença entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021. Isso faria com que o impacto da pandemia fosse três vezes maior do que o que foi divulgado oficialmente pelos países. Um estudo publicado em março na revista científica The Lancet também aponta que a pandemia matou três vezes mais do que os dados oficiais.