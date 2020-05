OMS: Mundo chega a mais de 5 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus

EFE/J.L. Cereijido/Archivo De acordo com a OMS, a América do Sul é o novo epicentro do coronavírus



De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de casos de infecção pelo novo coronavírus, ao redor do mundo, chegou a mais de 5 milhões. 333.446 pessoas morreram em decorrência da Covid-19.

Segundo os dados divulgados no sábado (23) pela agência, a marca de contágios diários segue girando em torno de 100 mil, embora algumas regiões do mundo apresentem retração, devido ao avanço em outras áreas, como a América do Sul.

O número de mortes de sexta para sábado foi de 4.409, uma quantidade inferior ao das últimas semanas.

A América segue com o continente mais afetado no mundo, com 2,3 milhões de pessoas infectadas, enquanto a Europa tem 2 milhões de casos.

Os Estados Unidos ainda são o país com mais casos, mas a situação da América do Sul é a que gera mais preocupação da OMS, que indicou a região como o novo epicentro da pandemia da Covid-19.

*Com Agência EFE