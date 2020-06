OMS: Mundo se aproxima de 7 milhões de casos confirmados de Covid-19

Segundo a organização, a maioria dos casos está na América e no sul da Ásia. Já são mais de 400 mil mortes desde o início da pandemia

Salvatore Di Nolfi/EFE Tedros Adhanom é o atual diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS)



O mundo já registrou 6,93 milhões de casos de Covid-19 até esta segunda-feira (8), após um aumento de 136.405 nas últimas 24 horas, segundo os números coletados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O aumento reportado representa um novo recorde dentro da tendência de alta observada há vários dias. “Mais de 100 mil casos foram reportados em nove dos últimos dez dias”, confirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom.

As mortes por Covid-19 no mundo já passam de 400 mil, conforme a contagem da OMS. A entidade registrou 4.586 óbitos desde a última atualização, um aumento estável em relação aos dias anteriores.

Adhanom afirmou que mais de 75% dos casos correspondem a dez países, a maioria na América e no sul da Ásia. De acordo com o chefe da OMS, a África continua registrando um aumento no número de casos, mas a maioria dos países reportaram menos de 1 mil pessoas infectadas.

*Com informações da EFE